Здоровье 03 апреля 2024, 17:14 Сомнолог Коробкова: сонный паралич случается у людей на фоне стресса

Читать 360tv в

Сонный паралич, при котором человек некоторое время после пробуждения не может двигаться, зачастую случается у людей на фоне стресса. Об этом рассказала сомнолог Ирина Коробкова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, само состояние неопасно, оно длится, как правило, не дольше трех минут. Когда такое происходит первый раз, человек может сильно испугаться.

Реклама

Побыстрее выйти из этого состояния можно, подвигав глазными яблоками. Также следует попробовать напрячь мышцы лица, которые первыми отходят от обездвиживания, отметила Коробкова.