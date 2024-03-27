Здоровье 27 марта 2024, 17:17 Сомнолог Коробкова посоветовала, чтобы разница во времени пробуждения в будни и выходные не превышала 2 часа

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Многие люди не высыпаются в течение рабочей недели, а потом пытаются компенсировать этот недостаток на выходных. Как правильно выстраивать режим дня на протяжении всей недели, «Тульской службе новостей» рассказала врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог Ирина Коробкова.

Она объяснила, что режим сна и бодрствования нужно поддерживать и в будни, и на выходных. При этом человек должен отдыхать от семи до девяти часов. Но важно также не сдвигать слишком сильно время пробуждения и отхода ко сну.

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«Между будними и выходными днями режим не должен различаться более чем в два часа. Такую разницу наш организм переносит практически незаметно», — подчеркнула сомнолог.

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