Сомнолог Колесниченко объяснила, чем опасен дневной сон | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Сомнолог Колесниченко объяснила, чем опасен дневной сон Елена Колесниченко: дневная сонливость является основным симптомом нарколепсии freepik

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Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко в разговоре с изданием «Аргументы и факты» рассказала, почему дневная сонливость может быть опасной.

По словам медика, обычный недосып является совершенно естественным явлением, когда человек поздно лег и чувствует себя недостаточно бодрым в течение всего дня. Однако есть и патологическая сонливость, которая появляется в результате клинической депрессии, синдрома беспокойных ног и других болезней, написало utro.ru.

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Некоторые специалисты связывают чрезмерное желание спать днем с нарколепсией — расстройством, при котором нарушаются процессы бодрствования и сна.

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Колесниченко объясняет, что встречается данное заболевание не очень часто. Проявляться оно может как у детей, так и взрослых. При этом ни врачи, ни ученые не могут точно рассказать, с чем связана подобная проблема.

Для постановки точного диагноза медики рекомендуют пройти полисомнографию (метод регистрации физиологических параметров во сне) и тест множественной задержки сна в специализированном сомнологическом центре.

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