Здоровье 28 декабря 2023, 12:25 Сомнолог Калинкин: сон по 10 и более часов у взрослого человека может говорить о нарушениях здоровья

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Сомнолог, руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что сон у взрослого человека по 10 часов и более может сообщать о серьезных нарушениях здоровья.

Речь идет о развитии сердечно-сосудистых или воспалительных заболеваний, а также сахарного диабета.

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«Желание долго спать обычно встречается у лиц, которые страдают апноэ — остановками дыхания во сне. В этом случае потребность в сне растет за счет его фрагментации, за счет гипоксии и повышения содержания углекислого газа в организме», — добавил медик.

Хронические воспаления в организме также могут вводить человека в состояние сонливости.