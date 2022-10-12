Сомнолог Калинин рассказал, как улучшить свой сон | 360°

Здоровье 12 октября 2022, 10:57 Поделиться Telegram

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Viber Сомнолог Калинин рассказал, как улучшить свой сон Сомнолог Калинин посоветовал фиксировать время засыпания и пробуждения Unsplash

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Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал россиянам, каким образом можно улучшить свой сон на фоне сокращения светового дня в осенне-зимний период.

По словам эксперта, сезонное аффективное расстройство поражает около 10-15% людей. Оно проявляется не только в виде бессонницы, но и ухудшением настроения.

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Сомнолог отметил, что есть простые правила, который помогают восстановить сон без использования лекарств.

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«Первое — это фиксированное время засыпания и особенно пробуждения в рабочие и выходные дни. Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается. Поэтому график сна очень важен», — сообщил Калинкин.

Он также посоветовал спать от семи до девяти часов в сутки. Важно и то, чтобы человек не просыпался по будильнику, поскольку он будет недосыпать.

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