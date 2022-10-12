Сомнолог Калинин рассказал, как улучшить свой сон | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 12:08

Пунктов продажи карт «Стрелка» станет больше в Подмосковье

Общество

12 октября 2022, 12:07

Власти Запорожья назвали условие создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Реклама

Мир

12 октября 2022, 12:04

Утечку обнаружили на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши

Знаменитости

12 октября 2022, 12:03

Российский певец SHAMAN рассказал о своем творческом пути и отношении к «Евровидению»

Мир

12 октября 2022, 11:59

Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»

Мир

12 октября 2022, 11:58

Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США

Важное

12 октября 2022, 11:58

Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Важное

12 октября 2022, 11:56

НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков

Важное

12 октября 2022, 11:55

Песков заявил о росте актуальности целей спецоперации на фоне действий Украины

Здоровье

12 октября 2022, 10:57

Сомнолог Калинин рассказал, как улучшить свой сон

Сомнолог Калинин посоветовал фиксировать время засыпания и пробуждения

Читать 360tv в

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал россиянам, каким образом можно улучшить свой сон на фоне сокращения светового дня в осенне-зимний период.

По словам эксперта, сезонное аффективное расстройство поражает около 10-15% людей. Оно проявляется не только в виде бессонницы, но и ухудшением настроения.

Реклама

Сомнолог отметил, что есть простые правила, который помогают восстановить сон без использования лекарств.

Реклама

«Первое — это фиксированное время засыпания и особенно пробуждения в рабочие и выходные дни. Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается. Поэтому график сна очень важен», — сообщил Калинкин.

Он также посоветовал спать от семи до девяти часов в сутки. Важно и то, чтобы человек не просыпался по будильнику, поскольку он будет недосыпать.

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама