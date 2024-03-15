Здоровье 15 марта 2024, 11:52 Сомнолог Ильин посоветовал воздержаться от сладкого перед сном

Читать 360tv в

Употребление сладостей вечером может помешать человеку уснуть. От них стоит воздержаться, сообщил врач-невролог и сомнолог Николай Ильин в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, сладкое повышает уровень инсулина в крови, из-за чего нередко возникают повышенная возбужденность и проблемы со сном. Кроме того, стоит отказаться от черного чая перед сном, поскольку в одной чашке содержится 47 мг кофеина.

Реклама

«Но необязательно совсем отказывать себе в любимом напитке: достаточно не пить черный чай минимум за 2–3 часа до сна», — добавил Ильин.