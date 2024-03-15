15 марта 2024, 11:52
Сомнолог Ильин посоветовал воздержаться от сладкого перед сном
Употребление сладостей вечером может помешать человеку уснуть. От них стоит воздержаться, сообщил врач-невролог и сомнолог Николай Ильин в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, сладкое повышает уровень инсулина в крови, из-за чего нередко возникают повышенная возбужденность и проблемы со сном. Кроме того, стоит отказаться от черного чая перед сном, поскольку в одной чашке содержится 47 мг кофеина.
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«Но необязательно совсем отказывать себе в любимом напитке: достаточно не пить черный чай минимум за 2–3 часа до сна», — добавил Ильин.
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