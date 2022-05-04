Сомнолог Ханна Шор рассказала, как восстановить режим сна

Сбить режим сна можно буквально в течение одной ночи, а вот восстановить его в разы сложнее. Сомнолог Ханна Шор рассказала, что делать, если не получается ложиться и вставать вовремя. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Metro.

Зачастую бессоницу провоцируют стресс и беспокойство. Проблемы с засыпанием могут провоцировать сильные переживания, что лишь усугубляет проблему. Врач отметила, что крайне важно надеяться на позитивный исход и не требовать от себя лишнего.

Медик пояснила, что если вы регулярно сталкиваетесь с недосыпом, то отсыпаться в выходные является плохим решением проблемы. Специалист пояснила, что для возвращения здорового режима сна необходимо дать организму отдохнуть днем. Всего 20 минут сна помогут улучшить когнитивные функции и расслабиться.

Кроме того, в попытках восстановить режим сна, стоит составить для себя четкий распорядок дня — отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время.

Также важно сократить употребление алкоголя и кофе, больше гулять и уделять время физической активности.