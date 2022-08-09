Сомнолог Грег Поттер перечислил привычки, которые сбивают биоритм

Некоторые бытовые привычки приводят к нарушению биоритма. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сомнолога Грега Поттера.

В первую очередь на режим негативно влияет недостаток свежего воздуха. Регулярные прогулки снижают стресс и улучшают психическое состояние. Кроме того, вредно яркое освещение перед сном. Свет следует приглушать за несколько часов до сна. Также стоит избегать перееданий и делать физические упражнения. Все это способствует восстановлению биоритма.