Сомнолог Федоров дал советы, как избавиться от храпа | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 15:37 Сомнолог Федоров дал советы, как избавиться от храпа Сомнолог Федоров: чтобы избавиться от храпа, следует сбросить лишние килограммы Unsplash

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Сам по себе храп не опасен и уж точно не является болезнью, однако он может осложниться таким заболеванием, как синдром обструктивного апноэ. При этом недуге стенки ротоглотки настолько провисают в дыхательный просвет, что могут его перекрыть. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-сомнолог Федоров.

Для того, чтобы избавиться от храпа, медик рекомендует сбросить лишние килограммы, поскольку именно ожирение является частой причиной этого явления, написали «Дни.ру».

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Некоторые люди, страдающие аллергией, также могут храпеть во время сна. Связано это с тем, что в ротоглотке возникает отек, и человек начинает дышать через рот.

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Врач рекомендует делать упражнения, увеличивающие тонус носоглотки.

«Человек будет пытаться сделать вдохи, но воздух проходить не будет. В этот момент падает уровень кислорода в крови, и в мозг поступает сигнал, что нужно просыпаться, восстановить тонус мышц ротоглотки, чтобы дыхание восстановилось», — резюмировал Федоров.