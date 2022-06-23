Сомнолог Дорохова поделилась секретами спокойного сна

Чтобы сон был спокойным и полноценным, важно соблюдать ряд правил. Биолог-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала, на что стоит обратить внимание во время отхода ко сну. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что наступлением темноты в организме начинается выработка мелатонина — гормона сна. Однако в современном мире из-за наличия электронных источников энергии эти процессы бывают нарушены. Человек не может полноценно выспаться, даже если в команте работает тусклый свет. Все дело в том, что фаза глубокого сна сокращается. При этом у человека возникают проблемы с теплообменом, нарушается сердцебиение, повышается уровень глюкозы в крови.

По словам Дороховой, перед сном лучше исключить все источники света. Также важно выключить телефон или перевести его в режим полета, чтобы экран не загорался посреди ночи.

«Если у вас случаются ночные пробуждения по необходимости, то можно воспользоваться ночниками с минимальным уровнем освещения, причем в красном или жёлтом спектре, излучающими красный и желтый свет», — отметила медик.