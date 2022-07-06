Сомнолог Дорохов объяснил, почему нельзя выспаться «на неделю вперед»

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов назвал ошибочным мнение о том, что можно выспаться «на неделю вперед». Об этом написало ИА НСН.

«Есть иллюзия, что это можно разложить на неделю, однако недосып только для одного дня. Сон не копится, как деньги — накопил, а потом расходуешь. Нет, это не так. Кому-то достаточно для сна пять часов? Это сильно сказано, что достаточно. Столько может спать молодежь, за счет внутренних сил они восстанавливаются, но при длительном таком режиме появляются проблемы со здоровьем. При этом эпизодически можно уменьшать количество сна», — сказал эксперт.

Он также объяснил, почему ночная работа может сильно навредить здоровью и подорвать иммунную систему человека.

«Ночная работа — это однозначно вредная штука. Есть данные, что увеличивается количество онкологических заболеваний у людей, которые работают в ночные смены. Проблемы от недосыпа могут быть какие угодно, начиная от сиюминутных, до глобальных. Невыспавшийся человек допускает больше ошибок за рулем и будет неэффективно работать в этот день, а накопление недосыпа вызывает проблемы со здоровьем — с сердечно-сосудистой системой, диабетом и ожирением», — резюмировал Дорохов.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что только 18% работающих россиян высыпаются всегда, при этом 19% опрошенных недосыпают.