Сомнолог дал советы, как быстрее засыпать

По его словам, усталость — лучшая подушка.

Медик посоветовал за два-три часа до сна прекращать активную работу. Особенно это относится к тем, кто занимается умственным трудом. После нее лучше всего сходить в тренажерный зал. Даже 45 минут интенсивной аэробной нагрузки помогут нервной системе отдохнуть.

Кроме того, стоит отказаться от употребления кофеиносодержащих продуктов после обеда, так как они держат нервную систему в напряженном состоянии в течение нескольких часов.

А чтобы утренний подъем был проще, важно соблюдать режим. Организм привыкает к стабильному графику, поэтому приспосабливается и к раннему подъему.

«Если вы будете две недели вставать в одно и то же время вне зависимости от рабочих и выходных дней, то вы начнете просыпаться за пять минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Ваш организм подстроит ваши циклы сна под ваше время пробуждения», — отметил специалист.

Летом, когда светлое время суток длиннее, сомнолог порекомендовал вешать плотные темные шторы. Это позволит ложиться спать вовремя.