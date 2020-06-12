    12 июня 2020, 15:24

    Сомнолог дал советы, как быстрее засыпать

    Алена Макаренко

    Если полностью загрузить свой рабочий день делами, это поможет быстрее заснуть. Об этом рассказал ведущий сомнолог, заслуженный врач России Роман Бузунов, сообщил Пятый канал.
    Сомнолог дал советы, как быстрее засыпать

    По его словам, усталость — лучшая подушка.

    Медик посоветовал за два-три часа до сна прекращать активную работу. Особенно это относится к тем, кто занимается умственным трудом. После нее лучше всего сходить в тренажерный зал. Даже 45 минут интенсивной аэробной нагрузки помогут нервной системе отдохнуть.

    Кроме того, стоит отказаться от употребления кофеиносодержащих продуктов после обеда, так как они держат нервную систему в напряженном состоянии в течение нескольких часов.

    А чтобы утренний подъем был проще, важно соблюдать режим. Организм привыкает к стабильному графику, поэтому приспосабливается и к раннему подъему.

    «Если вы будете две недели вставать в одно и то же время вне зависимости от рабочих и выходных дней, то вы начнете просыпаться за пять минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Ваш организм подстроит ваши циклы сна под ваше время пробуждения», — отметил специалист.

    Летом, когда светлое время суток длиннее, сомнолог порекомендовал вешать плотные темные шторы. Это позволит ложиться спать вовремя.