Сомнолог дал советы для лучшего сна

Если человек плохо спал ночью или не погружался в сон на семь-девять часов, наутро он почувствует себя разбитым. Долгосрочные последствия нехватки сна опасны для здоровья и дадут о себе знать.

«Недостаток сна является растущей проблемой, поскольку 52% населения не засыпают так быстро. Следовательно, у них проблемы со здоровьем», — заявил доктор Крис Диксон.

Для хорошего сна нужны благоприятные атмосфера и обстановка. Не стоит спать на рабочем месте и в транспорте, лучше все-таки выбрать спальню и кровать.

Также важна гигиена сна. Под этим подразумеваются уборка рабочего места и сокращение внешнего освещения. Перед сном необходимо устранять все отвлекающие шумы и поддерживать нормальную температуру в помещении.

Кроме того, важно дыхание. Врачи советуют дышать глубоко, чтобы уменьшить частоту сердечных сокращений и облегчить засыпание. В этом помогает музыка, поскольку она приводит в покой часть вегетативной нервной системы.