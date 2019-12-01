Сомнолог дал совет работникам со сменным графиком

Сомнологу часто задают вопрос: «Как высыпаться при сменном графике и что делать?». В ответ на это специалист всегда предлагает найти новую работу.

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Тем, кто себе не может этого позволить, стоит на протяжении всей рабочей недели придерживаться своего трудового графика и графика сна.

«Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать», — пояснил Калинкин.

По его словам, важно сохранять этот цикл и перестраиваться на ночной вариант. В противном случае резкая смена графика сильно отразится на здоровье. Сомнолог предлагает оставлять «окошко» для встреч с друзьями или других социальных действий. Тем не менее важно все равно стараться придерживаться установленного режима.