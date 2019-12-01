  • Сомнолог дал совет работникам со сменным графиком

    01 декабря 2019, 18:46

    Алена Макаренко

    Сменный рабочий график влияет на качество сна. Однако к таким изменениям в распорядке дня можно адаптироваться. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин, сообщил сайт RT.

    Сомнологу часто задают вопрос: «Как высыпаться при сменном графике и что делать?». В ответ на это специалист всегда предлагает найти новую работу.

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    Тем, кто себе не может этого позволить, стоит на протяжении всей рабочей недели придерживаться своего трудового графика и графика сна.

    «Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать», — пояснил Калинкин.

    По его словам, важно сохранять этот цикл и перестраиваться на ночной вариант. В противном случае резкая смена графика сильно отразится на здоровье. Сомнолог предлагает оставлять «окошко» для встреч с друзьями или других социальных действий. Тем не менее важно все равно стараться придерживаться установленного режима.