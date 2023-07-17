Здоровье 17 июля 2023, 18:15 Сомнолог Черкасова заявила, что недосып может стать причиной развития онкологических заболеваний

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Нехватка сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе — к онкологическим заболеваниям. Об этом сообщила врач-сомнолог София Черкасова, передала «Вечерняя Москва».

Как отметила медик, норма сна для каждого человека составляет семь-восемь часов. Недосыпы могут сказаться на интеллектуальной деятельности, работоспособности, могут вызвать раздражительность и плохое самочувствие, написал «Царьград».

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Врач предупредила, что при долгом недосыпании человек может заполучить проблемы с психикой, такие как тревожное расстройство и депрессия.