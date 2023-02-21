Здоровье 21 февраля 2023, 14:27 Сомнолог Черкасова заявила, что алкоголь не способствует качественному сну

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Врач-сомнолог София Черкасова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что человек, употребвиший перед сном алкоголь, может испытывать проблемы с засыпанием.

Спиртное, несомненно, расслабляет, однако ночью человек будет просыпаться, поскольку организм начнет перерабатывать алкоголь.

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«Ночью, в то время как организм начинает метаболизировать алкоголь, происходит целый ряд внутренних процессов, в том числе накопление ацетальдегидов и других продуктов метаболизма алкоголя», — предупредила Черкасова.

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Помощь алкоголя заключается лишь в том, что он расслабляет и позволяет избавиться от настойчивых мыслей, резюмировала сомнолог.