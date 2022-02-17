Сомнолог Черкасова: тяга к дневному сну может быть симптомом заболевания

Врач-сомнолог София Черкасова рассказала, что постоянное желание поспать днем может говорить о наличии заболевания. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным газеты «Известия», это может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна. По ее словам, это заболевание мешает высыпаться по ночам, в результате чего человека клонит в сон днем.

«Периодически у человека во время сна происходят остановки дыхания. Каждая из них завершается микропробуждением мозга, чтобы организм мог эту остановку пережить», — пояснила Черкасова.

Человек об этом не знает, так как не пробуждается до конца. Но потом чувствует себя не выспавшимся и не понимает, в чем дело. По словам врача, в запущенных формах заболевание может быть смертельно опасным.

«Эта болезнь в пять раз повышает риск инфарктов, инсультов, в шесть раз повышает вероятность ДТП из-за засыпания за рулем, потому что человеку мучительно хочется спать», — пояснила Черкасова.

Она добавила, что также возрастает риск смерти во сне.