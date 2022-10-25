Сомнолог Черкасова рассказала, какие способы позволят облегчить пробуждение | 360°

Здоровье 25 октября 2022, 14:58 Сомнолог Черкасова рассказала, какие способы позволят облегчить пробуждение Сомнолог Черкасова: светобудильники помогут человеку сбросить сонливость

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С наступлением осени человеку становится тяжелее просыпаться на работу по двум основным причинам. Первая — это дефицит витамина D, а вторая — малоподвижный образ жизни. О том, какие способы позволят облегчить пробуждение по утрам, рассказала изданию NEWS.ru врач-сомнолог София Черкасова.

В первую очередь специалист порекомендовала купить специальные светобудильники.

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«Можно пользоваться светобудильниками, это такие устройства, которые к заданному времени увеличивают освещенность в спальне. Даже через закрытые веки свет проникает и воздействует на сетчатку. Человек легче сбрасывает сонливость», — объяснила медик.

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Чтобы пассивное состояние и малоподвижный образ жизни не сказывались на самочувствии человека, врач посоветовала больше ходить пешком и заниматься любой физической активностью. Особенно полезно проводить время на улице в дневные часы. Таким образом организм будет получать витамин D, пусть и в меньшем количестве, чем летом.