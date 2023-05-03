Здоровье 03 мая 2023, 22:40 Сомнолог Черкасова рассказала, как побороть тревожность Сомнолог Черкасова посоветовала бороться с тревожностью с помощью физических нагрузок

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Для того, чтобы побороть тревожность, стоит уделять время физическим нагрузкам. Такой информацией поделилась сомнолог София Черкасова. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист подчеркнула, что тревожный сон возникает из-за неправильного образа жизни. Важно попытаться справиться с событиями, которые беспокоят в течение дня. Сделать это можно с помощью физических нагрузок. Им стоит уделять по 30-60 минут четыре-пять раз в неделю, написал сайт kp.ru.

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«Регулярная физическая нагрузка может обеспечить здоровый сон», — пояснила специалист.