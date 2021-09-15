Сомнолог Черкасова рассказала, как бороться с осенним недосыпом

Осенью человек может столкнуться с ощущением постоянного недосыпа. Сомнолог София Черкасова в беседе с Nation News рассказала, как бороться со столь неприятным состоянием.

Специалист объяснила, что недосып осенью может возникнуть из-за того, что человек просто не успевает перестроиться после периода летних отпусков. Однако возникнуть это ощущение может и в любое другое время года.

«Когда укорачивается световой день, а свет влияет на выработку гормона счастья — серотонина, вырабатывается большее количества гормона сна — мелатонина. Это большая проблема, которая начинается где-то в ноябре. Формируется своеобразная полярная ночь: идем на работу — еще темно, возвращаемся — уже темно», — пояснила Черкасова.

Чтобы побороть ощущение недосыпа, необходимо следовать эффективным правилам. В первую очередь, нужно постараться спать достаточное количество часов. Также не стоит посвящать чересчур много времени сну в выходные дни.

«После тяжелой рабочей недели они спят до обеда, потом не могут заснуть в ночь на понедельник, и вся неделя проходит под флагом „стартового недосыпа“. В-третьих, утренние стимуляторы — дело похвальное и физиологичное в холодное время года», — объяснила специалист.

Также с помощью дневного света или специальных устройств, имитирующих свет солнца, можно помочь себе проснуться и отрегулировать суточный ритм в темное время года. Спорт станет отличным способом борьбы с недосыпом. Лучше всего заниматься четыре–пять раз в неделю не менее 30–40 минут.