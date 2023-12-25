Здоровье 25 декабря 2023, 16:54 Сомнолог Черкасова посоветовала поспать после новогодней ночи не менее 5-6 часов

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После встречи Нового года желательно поспать не менее пяти-шести часов, чтобы создать легкий дефицит сна и в следующую ночь лечь в обычное время. Об этом изданию «Ридлайф» сообщила сомнолог София Черкасова.

Специалист порекомендовала не забывать, что после праздников наступят рабочие будни, и что придется возвращаться в обычный режим.

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«Начать потихоньку смещаться — вставать каждый день на час раньше. Время подъема легче задать. Заснуть по заказу мы не в силах, а вот проснуться по будильнику вполне способны», — сообщила сомнолог.