Сомнолог Черкасова объяснила, как наладить режим сна

Врач-сомнолог Софья Черкасова рассказала, каким образом можно наладить режим сна. Об этом она сообщила сайту NEWS.ru.

По словам специалиста, проще всего восстановить сон помогают регулярные физические нагрузки. Чем чаще человек занимается спортом, тем эффективнее и глубже его сон.

«У таких людей нет размазанности, сонливости на протяжении всего дня, у них четко различаются сон и состояние бодрствования. Это один из немногих физиологических механизмов, которые немного, но все-таки уменьшают потребность во сне. Если человек концентрированно проспит меньшее количество времени, то выспится лучше, чем у него будет поверхностный сон, даже в течение большего времени, с какими-то мыслями, переворачиваниями в постели», — отметила сомнолог.

Врач также посоветовала перед сном не пить кофе и алкоголь, а также подумать над режимом. Наш организм привыкает спать внутри постоянных рамок, и для него сон становится восстанавливающим процессом.