Сомнолог Бузунов рассказал, чем может быть опасен сон днем

Дневной сон способен нанести как пользу, так и вред организму. Заслуженный врач России, сомнолог Роман Бузунов рассказал о последствиях такого отдыха. Об этом сообщил RT.

Дневной сон может подойти тем людям, которые хотят компенсировать ночной недосып. Такой вид отдыха должен занимать от пяти до 40 минут.

«Что касается коротких пересыпов, от пяти до 40 минут, они тоже могут быть полезны, если этот сон освежающий, после этого восстанавливается работоспособность, человек во второй половине дня себя лучше чувствует, но если это не мешает вечернему засыпанию, не ухудшает качество ночного сна», — пояснил медик.

Однако иногда человек может сталкиваться с так называемой «пенсионной бессонницей». В таком случае он засыпает в течение дня после еды или во время просмотра телевизора, набирая при этом суммарно по два-три часа сна. По словам медика, это количество необходимо вычесть из ночного отдыха.

Бузунов подчеркнул, что днем не стоит спать больше 45 минут. Это может быть чревато ухудшением настроения, передало utro.ru.