Здоровье 16 марта 2023, 16:11 Сомнолог Бузунов сообщил, что послеобеденный сон в течение 20 минут дает освежающий эффект

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Сомнолог Роман Бузунов в разговоре с «ФедералПресс» сообщил, что послеобеденный сон в течение 5-20 минут дает освежающий эффект, за счет которого организм чувствует себя отдохнувшим.

«После обеда у нас возникает некий провал физиологической активности. Поэтому если у человека накопившийся дефицит сна, он испытывает сонливость, то отдых длительностью 5-20 минут полезен», — сказал сомнолог.

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При этом медик добавил, что дневной сон не должен сказываться на ночном. Если из-за него человек долго не может уснуть ночью, то лучше не испытывать организм. Специалист также порекомендовал не спать днем дольше 45 минут.

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