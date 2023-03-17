Здоровье 17 марта 2023, 15:47 Сомнолог Бузунов рассказал о причинах появления дежавю Сомнолог Бузунов заявил, что дежавю возникает из-за особенностей мозга

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Большинство людей хотя бы раз сталкивались с ощущением дежавю — чувством, будто вы уже видели то, что происходит в данную минуту. Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, с чем связано такое состояние. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, возникает дежавю в том случае, когда человек видит вещь, которая похожа на видимую им ранее. Остальную обстановку мозг как бы дорисовывает, из-за чего появляется чувство, будто вы находились в таких обстоятельствах.

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«Дежавю — просто совпадение элементов сна и бодрствования», — заключил сомнолог.

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