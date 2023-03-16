Здоровье 16 марта 2023, 23:22 Сомнолог Бузунов рассказал, навредит ли здоровью употребление спиртного перед сном Сомнолог Бузунов: употребление алкоголя перед сном не навредить здоровью

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Некоторые люди убеждены в том, что употребление алкоголя перед сном помогает лучше засыпать. Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, может ли подобный подход навредить здоровью. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам медика, небольшие дозы алкоголя являются неплохим транквилизатором. В день без вреда для организма человек может употреблять порядка 30 миллилитров чистого спирта. Например, в одном бокале вина содержится порядка 12 миллилитров. В бутылке пива или 70 миллилитрах крепкого алкоголя содержится также порядка 30 миллилитров спирта.

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«Если человек периодически употребляет алкоголь как транквилизатор — это не страшно. Небольшие дозы, например, два раза в неделю, не грозят алкоголизмом», — отметил Бузунов.

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