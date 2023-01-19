Здоровье 19 января 2023, 16:30 Сомнолог Бузунов рассказал, можно ли умереть от храпа Сомнолог Бузунов: в основном рискуют умереть от храпа люди с ожирением

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Люди с ожирением находятся в первой группе риска по числу случаев смерти от храпа. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-сомнолог, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Такие люди могут скончаться от недостатка кислорода, поскольку их дыхательные пути перекрываются жиром.

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«Дыхательные пути сужаются, сдавливаются жиром на уровне шеи. Структуры глотки, языка, неба, миндалин тоже жиреют, и трубка дыхательная становится очень узкой», — объяснил сомнолог.

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Кроме ним в группе риска находятся люди с увеличенными миндалинами и те, у кого челюсть смещена назад. Курение и алкоголь также провоцируют задержку дыхания, которая происходит, например, из-за сильного скачка давления, добавил специалист.