Здоровье 22 марта 2023, 13:09 Сомнолог Бузунов рассказал, какой вид спортивных занятий является лучшей нагрузкой в вечернее время Сомнолог Бузунов: лучший вид нагрузок для сна — аэробные freepik

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Врач-сомнолог Роман Бузунов в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказал, что в вечернее время лучше всего заниматься аэробными видами нагрузок. По его словам, занятия на свежем воздухе намного эффективнее для здоровья, чем в помещении.

«Лучший вид нагрузок для сна — аэробные. Это, например, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, быстрая ходьба», — сообщил сомнолог.

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Эксперт привел словах ученых, которые выяснили, что оптимальная длительность умеренной физической нагрузки составляет 300–600 минут в неделю. Что же касается времени для занятий, Бузунов порекомендовал проводить их в период с 17 до 20 часов.

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Сомнолог также посоветовал комбинировать виды физической деятельности, занимаясь не только ходьбой, но и плаванием, и ездой на велосипеде.

Ранее Роман Бузунов рассказал о причинах появления дежавю. Как отметил специалист, дежавю возникает в том случае, когда человек видит вещь, которая похожа на видимую им ранее.