Здоровье 28 декабря 2023, 14:39 Сомнолог Бузунов рассказал, что просмотр сериала в кровати формирует негативные привычки

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Врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с изданием «ФедералПресс» призвал россиян, которые любят расслабиться в новогодние праздники, отвлекаясь на сериалы, не делать этого в кровати.

По словам медика, кровать предназначена для того, чтобы в ней спать или заниматься сексом. А такие слабости в виде просмотра сериалов в итоге формируют негативные привычки.

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Он порекомендовал за час до сна убирать все гаджеты, иначе могут возникнуть проблемы с засыпанием.

«Кровать должна ассоциироваться только со сном и сексом. Все», — заключил Бузунов.