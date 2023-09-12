Здоровье 12 сентября 2023, 12:34 Сомнолог Бузунов призвал отказаться от перьевых подушек из-за опасности клещей

Читать 360tv в

Для сна лучше выбирать экологически безопасные подушки с натуральным или синтетическим наполнителем вместо перьевых. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Он объяснил, что через три года использования перьевая подушка весит на 20% больше, чем в начале. Это происходит из-за того, что в ней активно размножаются клещи, а также постельная принадлежность активно впитывает пот.

Реклама

Одного пота за три года подушка примет в себя около 100 литров. А это может быть опасно из-за содержания тяжелых металлов.

«С каким бы наполнителем вы ни выбрали подушку, ее необходимо регулярно чистить или стирать не реже чем раз в полгода», — отметил врач.

Он добавил, что подушку нужно менять каждые три года.

Авторы: