Здоровье 01 февраля 2024, 12:37 Сомнолог Бузунов: при навязчивых кошмарах, в которых повторяется ситуация, человеку может понадобиться медпомощь

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Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что сны, в которых человек видит кошмары, не являются чем-то плохим. Нормальным явлением считается уже факт того, что они разнообразны.

Если же человек видит навязчивые сны, в которых проигрывается одна и та же ситуация, то в этом случае ему может потребоваться помощь специалиста.

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«Допустим, человеку снится авария или катастрофа, изнасилование, и мозг каждый раз, как заезженная пластинка. <...> То есть мозг начинает анализировать эту ситуацию, он не может ее забыть», — привел пример медик.