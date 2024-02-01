Здоровье 01 февраля 2024, 11:40 Сомнолог Бузунов посоветовал обращаться к врачу при повторяющихся кошмарах

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Если человеку сняться кошмары, то этом может быть нормальной реакцией организма на стресс, но иногда такие сны требуют вмешательства специалиста. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Он объяснил, что поход к врачу рекомендуется, если человеку постоянно снится один и тот же кошмар. Это может быт следствием посттравматического синдрома и означать, что мозг «застрял» в какой-то ситуации.

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«То есть мозг начинает анализировать эту ситуацию, он не может ее забыть, не может принять, но и понять, что с этим делать, он тоже не может, не может найти решение», — отметил врач.

Он добавил, что в таких случаях люди нуждаются в серьезном лечении.

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