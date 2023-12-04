Здоровье 04 декабря 2023, 12:09 Сомнолог Бузунов посоветовал людям, страдающим бессонницей, не лежать в постели без сна

Читать 360tv в

Доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил людям, которые время от времени страдают бессонницей, почему нельзя лежать в постеле без сна.

Когда постель ассоциируется с бессонницей, у человека может появиться тяжелое нарушение сна. В этом случае следует вставать с кровати, уйти в другую комнату и заняться чем-то нудным и рутинным, что может вызвать желание уснуть.

Реклама

«Правило второе: если даже какое-то время не поспали, не меняем время подъема, копим дефицит сна — заснем лучше. И третье правило: ничего не отменяем на следующий день», — добавил Бузунов.