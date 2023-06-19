Здоровье 19 июня 2023, 15:44 Сомнолог Бузунов: переход на летнее время положительно скажется на самочувствии россиян

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Сомнолог Роман Бузунов в разговоре с изданием «ФедералПресс» сообщил, что переход на летнее время положительно скажется на самочувствии россиян.

«Не перейдя на летнее время, мы начали терять 100 солнечных часов за весну и лето. Раньше все гуляли до 22 часов и было еще светло. А теперь уже в 21 час вечера темно», — отметил сомнолог.

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Во многом проблемы со здоровьем происходят из-за несоответствия жизни световому дню. У взрослых возникают проблемы с нехваткой витамина D, а у детей довольно часто стал встречаться рахит.

Летнее время добавит солнечных часов на весну и лето, заключил медик.