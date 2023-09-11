Здоровье 11 сентября 2023, 11:25 Сомнолог Бузунов: отказ от курения может значительно улучшить сон

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Вредные привычки сильно влияют на качество сна. Отказ от курения и употребления алкоголя способен его улучшить, сообщил сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, содержащийся в сигаретах никотин обладает сильным стимулирующим эффектом, поэтому за два часа до сна не рекомендуется курить. Также причиной неполноценного и некачественного сна становятся увеличенные дозы алкоголя.

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Врач посоветовал соблюдать умеренность и не выпивать более 200 миллилитров вина на ночь.