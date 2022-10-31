Сомнолог Бузунов назвал способы борьбы с бессонницей | 360°

Здоровье 31 октября 2022, 16:16 Сомнолог Бузунов назвал способы борьбы с бессонницей Сомнолог Бузунов: при бессоннице следует исключить из рациона кофе freepik

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Сомнолог Роман Бузунов рассказал, как побороть бессонницу. Об этом сообщила Lenta.ru.

Врач отметил, что при бессоннице характерны долгие засыпания дольше 30 минут, частые ночные пробуждения, которые также длятся не менее получаса, и поверхностный сон. В итоге на утро человек чувствует себя уставшим и разбитым.

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Бузунов посоветовал при наличии подобной проблемы исключить из рациона кофе. Также стоит меньше переживать, добавил он. Для этого следует перестать бесконечно обсуждать проблемы со знакомыми и сократить время чтения новостей.

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Для улучшения сна необходимо регулярно заниматься спортом. Следует тренироваться по 30-40 минут пять дней в неделю, уточнил врач.

Кроме того, важно соблюдать режим дня. Нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, в том числе и на выходных. Но если уснуть долго не получается, не стоит фокусироваться на этом.

«Вставайте, включите свет, займитесь чем-нибудь спокойным — например, чтением книги или хозяйственными делами. Захочется спать — вот тогда ложитесь», — заключил Бузунов.