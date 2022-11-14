Здоровье 14 ноября 2022, 12:31 Сомнолог Бузунов дал советы, как легко просыпаться в осенне-зимний период Сомнолог Бузунов: люди, которые уезжают в отпуск в солнечную страну, лучше себя чувствуют freepik

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Для того, чтобы не столкнуться с сезонной депрессией или сезонным аффективным расстройством на фоне уменьшения числа солнечных дней и сокращения светового дня, необходимо хотя бы на неделю съездить в жаркую страну. Об этом радиостанции Sputnik рассказал заслуженный врач России, сомнолог Роман Бузунов.

«Люди, которые уезжают в отпуск в солнечную страну, потом гораздо лучше себя чувствуют. Человек насыщается солнечным светом, и этого хватает на несколько недель или даже месяцев», — отметил Бузунов.

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По словам медика, в осенне-зимний период можно использовать световые будильники. При таком предмете в доме мозг начинает думать, что восходит солнце, подавляется выработка мелатонина, и человек легче просыпается.

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В вечернее время, как заметил сомнолог, лучше всего находиться в помещении с желтым светом.

«Сейчас есть даже лампы с изменяемой цветовой температурой, освещение можно регулировать со смартфона», — резюмировал Бузунов.