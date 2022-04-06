Сомнолог Бонд рассказал, как уснуть за пять минут
Сомнолог Тим Бонд назвал способ, как уснуть за пять минут. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на The Mirror.
Он рассказал, что для этого нужно занять удобное положение и расслабить все мышцы. Делать это следует неторопливо, концентрируясь на каждой части тела.
«Выбросьте все мысли из головы. Когда ваш мозг станет совершенно чистым, представьте себя в расслабляющей обстановке», — подчеркнул Бонд.
После этого получится уснуть за считанные секунды, уверяет врач.