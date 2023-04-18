Здоровье 18 апреля 2023, 23:05 Сомнолог Бочкарев рассказал, для каких людей может быть полезен дневной сон Сомнолог Бочкарев заявил, что дневной сон будет полезен для людей с недосыпом

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Для некоторых людей дневной сон может быть полезен. Старший научный сотрудник сомнологической лаборатории центра Алмазова, кандидат медицинских наук Михаил Бочкарев рассказал, кому подойдет такой вид отдыха. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, полезным дневной сон может быть для тех, кто не выспался ночью. Если вы смогли отдохнуть только четыре-пять часов, то после обеда можно подремать 15-20 минут. Таким образом получится комфортно уснуть вечером.