Здоровье 07 июня 2023, 19:51 Сомнолог Бочкарев рассказал, что несколько будильников провоцируют сильный стресс

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Многие люди имеют привычку ставить по несколько будильников, но это может сильно навредит организму. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург»рассказал старший научный сотрудник сомнологической лаборатории Центра Алмазова, кандидат медицинских наук Михаил Бочкарев.

Он объяснил, что резкое пробуждение может спровоцировать снижение иммунитета и сердечно-сосудистые болезни. Но и множественные будильники тоже не безопасны.

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«Это очень сильный стресс для организма. Сначала прозвенел один будильник, что вызвало пробуждение. Потом есть вероятность, что вы за эти 10 минут заснете, а потом снова пробуждение. В итоге вы будете себя чувствовать нехорошо», — объяснил эксперт.

Он посоветовал дневной сон тем, кто недостаточно отдыхает по ночам. А вот хронический недосып провоцирует ускоренное старение.

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