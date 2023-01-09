Здоровье 09 января 2023, 14:18 Сомнолог Александр Калинкин призвал не налегать на кофе при сонливости freepik

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Злоупотребление стимулирующим напитком может значительно ухудшить самочувствие на следующий день. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

По его словам, пять чашек кофе, скорее всего, помогут победить сонливость. Но это негативно скажется на состоянии человека уже на следующий день. Потому что кофе — это очень мощный психостимулятор, и им нельзя злоупотреблять.

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«Не надо себя подвергать еще большему стрессу, избегая недомогания в какой-то определенный день», — считает сомнолог.

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Он отметил также, что важнее разобраться с причиной сонливости. Это может быть, например, недосыпание. Или даже проблемы с дыханием. Так, в первом случае, гораздо эффективнее и полезнее кофе сработает получасовой дневной сон. Больше спать днем специалист не советует. Иначе длительный эпизод может негативно сказаться на ночном отдыхе.

Также Александр Калинкин добавил, что не на всех кофе действует бодряще. Так 15% населения из-за нарушений метаболизма, наоборот, после чашки этого напитка спят даже крепче.