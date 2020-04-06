    06 апреля 2020, 16:25

    Сомелье предложил делать настойки во время самоизоляции

    Анастасия Кременчугская

    Эркин Тузмухамедов, директор школы сомелье, исследователь алкоголя, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как правильно пить алкоголь на самоизоляции. Он сообщил, что газированные химические алкогольные напитки крайне вредны, так как «проверяют организм на прочность» ввиду угрозы коронавируса.

    Для стимуляции организма и повышения иммунитета сомелье порекомендовал делать собственные настойки.

    Тузмухамедов поделился рецептом. Для приготовления «полезной» настойки необходимо использовать травы. Можно взять лимонник, аралию, женьшень или что-то другое. Это нужно смешать с водкой. Сухое растительное сырье лучше заливать 70–процентным гидрофильным спиртом.

    Специалист приготовил свою настойку на эхинацее, краснике и дальневосточных дикоросах.