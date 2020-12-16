Сомелье объяснил, из-за какого напитка появляется самое сильное похмелье

По его словам, хуже всего человек чувствует себя наутро после просекко — игристого сухого вина. Достаточно выпить всего бокал или два, чтобы через несколько часов появилась сильная головная боль. Помимо прочего, из-за просекко происходит быстрое опьянение.

Чтобы избежать сильного похмелья, Кастеланелли посоветовал после каждого бокала напитка выпивать стакан воды. Еще можно выпить большой стакан воды перед тем, как ложиться спать.