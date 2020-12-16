Сомелье объяснил, из-за какого напитка появляется самое сильное похмелье
Сомелье и соучредитель Club Vino Марко Кастеланелли объяснил, употребление какого алкогольного напитка вызывает самое сильное похмелье, информирует сайт «Свободная пресса».
По его словам, хуже всего человек чувствует себя наутро после просекко — игристого сухого вина. Достаточно выпить всего бокал или два, чтобы через несколько часов появилась сильная головная боль. Помимо прочего, из-за просекко происходит быстрое опьянение.
Чтобы избежать сильного похмелья, Кастеланелли посоветовал после каждого бокала напитка выпивать стакан воды. Еще можно выпить большой стакан воды перед тем, как ложиться спать.