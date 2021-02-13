Союз туриндустрии оценил снятие ковидных ограничений в Крыму

Решение властей Крыма ослабить ковидные ограничения с 1 марта не вызовет рост числа заболевших коронавирусом. Такое мнение выразили вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин и главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

На днях глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о планах снять все ограничения на работу досуговых заведений, введенные из-за пандемии. Обязанность носить маски и соблюдать дистанцию останется.

«Если динамика такая сохранится [по числу заболевших], мы к 1 марта откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты на сегодняшний день», — говорил Аксенов.

Речь, в частности, идет о свадьбах, концертах, корпоративах и других мероприятиях, уточнил он.

Юрий Барзыкин заявил Ura.ru, что «снятие ограничений в Крыму никому не грозит, потому что ограничения снимаются только с массовых мероприятий». На туристах, уверен собеседник, это никак не скажется. Вирусолог Анатолий Альтштейн согласен с этим мнением. Он сказал изданию, что «ничего плохого не будет, потому что темпы вакцинации в России увеличиваются».