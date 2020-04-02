«Союз Потребителей» дал свои рекомендации по закупке продуктов
Петр Шелищ, председатель Союза Потребителей России, пообщался с НСН и дал свои рекомендации по покупке продуктов. Он уточнил, что сам придерживается того, что советует россиянам.
Эксперт сказал, что нужно питаться тем, что и раньше входило в рацион. Нет необходимости менять свои привычки.
По его словам, многие продукты можно хранить в течение какого-то времени. Он считает, что его будет достаточно до окончания карантина. Исключение — молочка.