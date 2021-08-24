Врач назвал продукты с высоким содержанием железа

Врач Павел Исанбаев рассказал, в каких продуктах содержится много железа. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным газеты «Известия», больше всего железа содержится в животных продуктах. Например, в мясе, яйцах, печени.

«В мясе железо находится в наиболее биодоступной форме — это так называемое гемовое железо, которое организм проще усваивает», — пояснил Исанбаев.

Также он отметил, что тяжелее всего железо усваивается из круп. Из них организм получает не более 2–12% от общего количества, содержащегося в продуктах.