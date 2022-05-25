Россиянам рассказали, какие привычки стоит соблюдать после 40 лет

С возрастом необходим особый контроль за собственным здоровьем. По этой причине после 40 лет врачи рекомендуют включить в свою жизнь ряд привычек. Об этом сообщило utro.ru.

По мнению специалистов, важно каждый год проверять зрение, чтобы вовремя избежать серьезных проблем, таких как глаукома, катаракта и дегенерация желтого пятна. Как правило, такие болезни проявляют себя лишь на поздних стадиях.

Кроме того, стоит защищать свою кожу от попадания прямых лучей солнца, а также ухаживать за ней. Стоит ежедневно увлажнять лицо и тело, чтобы избежать трещин.

Одиночество может нанести особый вред с возрастом. Необходимо не только поддерживать общение со старыми друзьями, но и заводить новых. Таким образом получится избежать стресса.