Собянин спрогнозировал дальнейшее улучшение эпидемической ситуации в Москве

При этом он подчеркнул, что несмотря на положительную динамику полностью отказываться от ряда ограничений пока рано.

«Нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить», — подчеркнул мэр Москвы.

Собянин напомнил, что в городе уже начались существенные послабления. Отменили дистанционную работу для 30% сотрудников, старшеклассники вернулись в школы, в ночное время снова начали работать клубы и заведения общественного питания.

По словам Собянина, Москва вступила в относительно стабильный период положительных изменений. «Воспользуемся ими — будем жить более-менее без каких-то жестких ограничений», — отметил он.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5324 пациента, умерли 67 человек с подтвержденной инфекцией.