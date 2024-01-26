Здоровье 26 января 2024, 12:04 Собянин рассказал об обеспечении московских врачей форменной одеждой Собянин: в 2024 году московским врачам выдадут свыше 140 тысяч комплектов формы Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Московские медработники продолжат получать форменную одежду. В 2024 году им выдадут свыше 140 тысяч комплектов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«При создании моделей учли пожелания медиков и требования техники безопасности, использовали только качественные материалы», — добавил он.

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Мэр напомнил, что решение о переходе на единую медицинскую форму приняли в 2024 году. Раньше столичные поликлиники и больницы закупали ее самостоятельно, поэтому одежда отличалась по цвету и фасону.

За прошлый год в Москве открыли четыре флагманских центра и провели первый этап программы обновления амбулаторного звена. Второй этап завершат к 2025-го.