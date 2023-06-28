Здоровье 28 июня 2023, 16:34 Собянин рассказал о реконструкции двух поликлиник на юго-востоке Москвы Мэр Москвы Собянин: сразу две поликлиники начали реконструировать на Новомарьинской улице Сайт мэра и правительства Москвы

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Сразу две поликлиники начали реконструировать на Новомарьинской улице на юго-востоке Москвы. Свыше 67 тысяч жителей района Марьино смогут получить в них медицинскую помощь, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Здания взрослой поликлиники № 36 и филиала № 3 детской поликлиники № 150 полностью перестроят в соответствии с новым московским стандартом.

Сегодня дал поручение строителям ускориться. Первых пациентов поликлиники должны принять в сентябре. Сергей Собянин Мэр Москвы

За время реконструкции обновят инженерные коммуникации, заменят внутренние перегородки и стяжки пола, дверные и оконные блоки, лифты, улучшат системы вентиляции и кондиционирования.

Во взрослой поликлинике увеличат количество кабинетов врачей общей практики и откроют новые кабинеты для ЛФК и массажа. Также там поставят современную медицинскую технику, такую как КТ, МРТ, маммограф, эндоскопические видеосистемы и аппараты УЗИ.

Кроме того, в медучреждениях создадут комфортные зоны ожидания для пациентов, понятную навигацию внутри поликлиники и безбарьерную среду для маломобильных москвичей.

В детской поликлинике оборудуют комнату здорового ребенка для молодых мам, а рядом со зданием — детскую игровую площадку. Рабочие построят отдельный вход через фильтр-бокс и установят современное оборудование, чтобы дети могли пройти необходимые исследования поблизости от своего дома.

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